Arrancó esta fase definitiva en la Europa League con presencia de 3 futbolistas colombianos: Carlos Bacca, Alfredo Morelos y Dávinson Sánchez. Los dos últimos fueron titulares.

Carlos Bacca no lo fue. Entró al minuto 63 en la victoria de Villarreal sobre Dynamo de Kiev en Ucrania (0-2). Reemplazó a Paco Alcácer cuando el partido ya estaba 0-2. Ese fue el resultado definitivo. El colombiano disputó su quinto compromiso en la competencia. Suma 308 minutos de acción y 3 goles, todos ellos marcados en fase de grupos ante Sivasspor y Maccabi Tel Aviv (2). Después de eso jugó otro par de veces sin anotar.

▶: Carlos Bacca no juega y avanza en la Europa League. ¡Así va su temporada!

▶: ¡Alfredo Morelos, Ídolo en Escocia! Así celebró la victoria con los hinchas del Rangers

▶: Mourinho elogió a Dávinson Sánchez por su desacatada actuación con Tottenham ante Burnley

Alfredo Morelos estuvo en el 11 de Rangers FC que empató visitando a Slavia Praga en República Checa. Disputó los 90 minutos. No marcó ni asistió el tanto fue de Filip Helander, tras pase de Ianis Hagi. El atacante de la Selección Colombia ya tiene 12 juegos en el certamen con 5 goles anotados. Se los hizo a Lincoln Red Imps (2), Lech Poznan, Benfica y Royal Antwerp.

FULL-TIME: Slavia Prague 1-1 Rangers

An away goal from Helander in Prague.

— Rangers Football Club (@RangersFC) March 11, 2021