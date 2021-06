The last black man in San Francisco. Una película basada en una historia de Jimmie Fails

The last black man in San Francisco es una película estadounidense que fue dirigida por Joe Talbot en su debut como director. Algo que le da un toque de curiosidad a este filme de drama y suspenso.

Una producción protagonizada por un elenco de primer nivel con nombres como Jimmie Fails, Jonathan Majors, Danny Glover, Tichina Arnold, Rob Morgan, Mike Epps, Finn Wittrock y Thora Birch.

La trama de esta película nos cuenta cómo Fails enfrenta el desplazamiento de la casa que su abuelo construyó en San Francisco Jimmie y su mejor amigo llamado Mort, se enfrentarán a todos los obstáculos en busca de recuperar esa casa.

Una odisea que pondrá a prueba su amistad y los obligará a preguntarse si en verdad vale la pena toda esa lucha y si en verdad hacen parte de ese vecindario que juraron defender y al cual siempre han llamado como hogar.

THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO

Plataforma: Amazon Prime Video

Categoría: Drama/Suspenso