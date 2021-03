Rafa Castillo: “No sé si un árbitro se equivocaría con un Nacional o un Junior”

Cuando caía el telón en el estadio Hernán Ramírez Villegas, Danny Cano marcó el que habría significado el gol del triunfo 1-0 del Deportivo Pereira sobre Boyacá Chicó FC en el duelo que cerró la fecha 12 de la Liga BetPlay 2021-I, pero Andrés Rojas lo invalidó después de la revisión en el VAR.

Tras observar la repetición de la anotación agónica, el réferi bogotano afirmó que en la acción previa hubo una distracción de Diego Peralta, que se encontraba en fuera de lugar, a un zaguero de los Ajedrezados y por dicha razón la anuló.

Esa explicación no convenció a Rafael Castillo, quien quedó “bravísimo” con la polémica decisión del juez central del crucial enfrentamiento: “¡Increíble el VAR cómo daña el fútbol colombiano! Es un desastre el VAR. ¡Estoy putísim*!”.

Y siguió: “El VAR sirve solo si conviene y en este momento le robaron al Pereira en un partido definitivo. ¡Qué puterí*! (…) Me parece una vergüenza lo que acaba de pasar”.

El exvolante de Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, Millonarios FC, entre otros, insistió en que el tanto de los Matecañas del minuto 90 y 1 de reposición fue legítimo: “Es un robo grandísimo. No veo a nadie interfiriendo, a nadie en mala posición, (Danny) Cano está perfectamente ubicado y (Diego) Peralta no interviene. No sé qué pasó”.

“No sé si se equivocarían con un equipo grande. No sé si un árbitro se equivocaría con un Nacional o un Junior”, concluyó el bicampeón con el Poderoso (Liga 2004-I contra el Verde y Liga 2009-II ante Atlético Huila).

El risaraldense disputó su último compromiso como jugador profesional en octubre del 2019 con San Antonio FC, de Estados Unidos.

Rafa Castillo criticó la implementación de la tecnología en el balompié del país y lamentó la actuación de Andrés Rojas: