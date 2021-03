¿José Pékerman no lo llevó a Brasil por ir a Al-Shabab? Macnelly Torres respondió

En las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Fútbol que se disputó en 2014, Macnelly Torres actuó en 9 duelos y consiguió una anotación con la Selección Colombia, mas el director técnico José Néstor Pékerman no lo incluyó en el listado de viajeros a Brasil.

El volante aclaró que su decisión de salir de Atlético Nacional en 2013-II para llegar a Al-Shabab FC no lo dejó por fuera de dicha edición de la Copa del Mundo, pues su partida al balompié asiático contó con la bendición del exentrenador de la Tricolor:

“Me dice personalmente que ya podía ir porque solamente nos restaban dos fechas de Eliminatorias para ir al Mundial y prácticamente estábamos clasificados, pero al final me fui a Arabia Saudita y no me llevó”.

Y siguió: “Yo no puedo decir que ahí hubo ‘rosca’ (…) Lo que sí tengo que decir es que al Mundial fueron jugadores que no tuvieron un minuto o tuvieron pocos minutos en Eliminatorias”.

Sin embargo, el ídolo del Verde, equipo con el que ganó diez títulos oficiales, afirmó que el estratega argentino no lo “falseó”:

“No me mintió porque él no me prometió el Mundial, pero lo del acercamiento con Arabia Saudita siempre fue consultado con él y se hizo en un momento donde él estaba de acuerdo e igual forma no estuve en la lista del Mundial”.

“Lo que le aporté a la selección en el proceso de Eliminatorias era para poder estar en el Mundial”, cerró el barranquillero.

Macnelly Torres lamentó que José Néstor Pékerman lo sacara de la nómina de Colombia que afrontó la Copa del Mundo Brasil 2014: