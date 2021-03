¡El club que rechazó a Alexis Henríquez luego de salir de Atlético Nacional!

Alexis Henríquez disputó su último partido con Atlético Nacional y en el fútbol del país el miércoles 20 de noviembre del 2019, cuando el Tiburón superó 2-0 al Verde en Barranquilla.

El samario, que salió del Rey de Copas tras lograr 13 títulos oficiales, tenía la ilusión de regresar al Once Caldas para el primer semestre del 2020. Sin embargo, el cuadro de Manizales, al que ayudó a conquistar la Copa Libertadores 2004, Liga 2009-I y Liga 2010-II, le bajó el pulgar:

“Me iba a sentir muy incómodo jugar en otro equipo que no hubiera sido el Once Caldas, porque la verdad quería y soñaba con terminar después de Nacional en el Once Caldas, pero no quisieron”.

“Todos hablan de lo económico, pero yo sabía que el Once Caldas no me iba a pagar ni el 50 % de lo que yo me podía ganar en Nacional, ya yo iba era por amor”, agregó el excapitán del Verdolaga.

Con el elenco antioqueño, el histórico zaguero fue campeón de Liga 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II y 2017-I, como también de Copa Colombia 2012, 2013, 2016 y 2018, de Superliga 2012 y 2016, de Copa Libertadores 2016 y de Recopa Sudamericana 2017.

Alexis Henríquez afirmó que debido a que Once Caldas lo rechazó luego de pasar por Atlético Nacional, él decidió no seguir compitiendo en el balompié doméstico: