Daniela Cortés dejó boquiabiertos a muchos con todos sus atributos

Daniela Cortés y Sebastián Villa ocuparon las primeras planas de los medios de comunicación por su tormentosa relación. La denuncia por violencia de género en contra del jugador de Boca Juniors está en manos de la justicia argentina.

La bellísima joven regresó a Medellín en medio de la emergencia por el nuevo coronavirus y reapareció en Instagram mostrando todos sus atributos y ganándose cientos de elogios por su espectacular figura.

A la despampanante ingeniera financiera no le importan las críticas y hace caso omiso de los comentarios desagradables, pero hace poco escribió una reflexión que podría aplicar para lo que pasó con el extremo de la Selección Colombia:

“Si decirle a alguien ‘gordo’ no nos hace más flacos y decirle a alguien ‘tonto’ no nos hace más inteligentes, entonces por qué insistimos tanto en señalar los defectos de los demás y no los propios”.

Daniela Cortés cuida mucho su cuerpo para verse siempre bien: