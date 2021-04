Más en Futbolete

Pronósticos ATP Masters 1000 de Montecarlo | Fognini vs. Krajinovic Continúan los octavos de final del ATP Masters 1000 de Montecarlo, un interesante cotejo se nos viene. Así vienen los pronósticos de Fognini vs. Krajinovic. + Pronósticos Pasto vs. Bucaramanga | Apuestas Liga FPC + Pronósticos Atlético Nacional vs. Libertad | Copa Libertadores +Pronósticos‌ ‌ATP‌ ‌Masters‌ ‌1000‌ ‌de‌ ‌Montecarlo‌ ‌|‌ ‌Tsitsipas‌ ‌vs.‌ ‌Garín‌ Fognini vs. […]

Pronóstico Villareal vs Dinamo Zagreb | Análisis, cuotas, apuesta Los cuartos de final de la uefa europa League concluyen este jueves con el Villareal vs Dinamo Zagreb,estos conjuntos se juegan un cupo de las semifinales de la UEL. La temporada esta finalizando y un titulo para los del Submarino amarillo seria fantastico, ademas su tecnico, el español Unai Emery ha ganado esta competicion en […]

Pronósticos ATP Masters 1000 de Montecarlo | Tsitsipas vs. Garín Lindo duelo de octavos de final del ATP Masters 1000 de Montecarlo, con participación sudamericana. Así llegan los pronósticos de Stefanos Tsitsipas vs. Cristian Garín. + Pronósticos Pasto vs. Bucaramanga | Apuestas Liga FPC + Pronósticos Atlético Nacional vs. Libertad | Copa Libertadores + Pronósticos Junior vs. Bolívar | Copa libertadores TSITSIPAS VS. GARÍN El […]

¡Serios problemas para Zlatan! posible sanción por apuestas El diario sueco Aftonbladet, asegura que el jugador del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, es copropietario de bethard.com, casa de apuesta. Este hecho está prohibido por las normativas FIFA y UEFA. + Pronósticos Pasto vs. Bucaramanga | Apuestas Liga FPC + Pronósticos Atlético Nacional vs. Libertad | Copa Libertadores + Pronósticos Junior vs. Bolívar | Copa […]

Pronóstico Wizards vs Kings | Análisis, cuotas, apuesta Esta extensa jornada de la NBA se verá concluida cuando el conjunto de los Washington Wizards se trasladen hasta el Golden 1 Center culminando de esta manera su gira en la carretera con un enfrentamiento ante los Sacramento Kings quienes regresan a casa luego de una corta gira en carretera. Washington Wizards El conjunto de […]

FPC: Previa Millonarios vs. Cali | Jugadores campeones con la dos camisetas Uno de los clásicos históricos del fútbol colombiano, y más representativo de la primera parte del FPC. Así, repasamos los jugadores campeones con las dos camisetas, previa a Millonarios vs. Cali. + Pronósticos Pasto vs. Bucaramanga | Apuestas Liga FPC + Pronósticos Atlético Nacional vs. Libertad | Copa Libertadores + Pronósticos Junior vs. Bolívar | […]

Pronóstico Dortmund vs Manchester City | Análisis, cuotas, apuesta El otro duelo que se disputará este día miércoles correspondiente a los cuartos de final de la UEFA Champions League será el que sostendrán Dortmund vs Manchester City eliminatoria que se encuentra 2-1 a favor de los Ingleses, quienes intentarán cerrar todo en esta cita. DORTMUND El Dortmund volvió a las sendas del triunfo en […]

Pronóstico Mavericks vs Grizzlies | Análisis, cuotas, apuesta La NBA nos sorprende gratamente este jueves con una cartelera llena de emociones con una jornada extensa de 12 partidos, de los cuales se puede presenciar un interesante duelo cuando los Dallas Mavericks ingresen en esta ocasión al FedEx Forum donde disputara un nuevo duelo ante los Memphis Grizzlies. Dallas Mavericks El equipo de los […]

Pronósticos Pasto vs. Bucaramanga | Apuestas Liga FPC Partido postergado que resulta vital para la tabla de clasificados, un encuentro atractivo que podría poner en peligro al DIM y al América. Así llegan los pronósticos de Pasto vs. Bucaramanga. + Pronósticos Atlético Nacional vs. Libertad | Copa Libertadores + Pronósticos Junior vs. Bolívar | Copa libertadores + Pronósticos Liverpool vs. Real Madrid | […]