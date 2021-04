¿Cómo bloquear un número en Android para que no me vuelva a llamar?

Foto tomada de Blog de Orange

Quizás en muchas ocasiones recibimos constantes llamadas de personas a las cuales no queremos atender, o también llamadas de SPAM. Pues bien, en esta oportunidad aprenderás a bloquear estos números.

En muchas ocasiones nosotros brindamos nuestros números telefónicos para contratar servicios, por ende, lo más seguro es que nuestro teléfono se encuentre almacenado en muchas bases de datos.

También puede pasar que no quieras volver a recibir llamadas de tus ex, o simplemente, de contactos de los que no quieres recibir llamadas. Por esto, te enseñaremos cómo bloquear estos números.

Es sencillo, primeramente te diriges al icono de ‘TELÉFONO’, luego de esto seleccionamos el número en cuestión, señalamos el icono en modo de ‘i’, esto nos permitirá ver la información de la llamada. Una vez ahí, en la parte inferior izquierda de la pantalla, finalmente seleccione ‘BLOQUEAR’.

Con eso será suficiente para que no vuelvas a recibir llamadas de todos estos números indeseados.