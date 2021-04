Cindy Álvarez no se avergüenza de sus imperfecciones

Cindy Álvarez es bastante activa en redes sociales. La esposa de Mateus Uribe, volante del FC Porto, deja sin aliento a sus seguidores de Instagram.

La dueña de una marca de ropa interior femenina que lleva su nombre compartió dos imágenes propias, la primera con retoque y la otra al natural, con una reflexión para sus fans.

“No me asusta ver mi realidad, amo mi celulitis, mi piel y cada detalle que me hace diferente, es ahí donde radica mi magia, mi amor y mi tranquilidad… Cada día me amo más y más”, escribió la despampanante mujer.

Las fotos que publicó Cindy Álvarez, aquí:

