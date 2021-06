¿Qué ha dicho Dorlan Pabón de un regreso a Atlético Nacional?

Quizá más que en veces anteriores, en este mercado de fichajes mucho se está hablando de Dorlan Pabón y un posible regreso a Atlético Nacional. Es una parte de la hinchada la que lo está pidiendo. ¿Él que ha dicho cuando le hablan del tema?

Ahora, con 33 años y presente en Monterrey, a la distancia ve cómo su nombre es mencionado sobre todo a través de #QueVuelvaPabon. ¿A él le interesa? Sobre eso habló hace ya un año en Win Sports y en charla virtual con Felipe Muñoz, líder de Los Del Sur.

Hace ya 9 años que Dorlan Pabón se fue del equipo verdolaga. Salió siendo campeón de una Liga (2011) y haciendo parte del Equipo Ideal de la Copa Libertadores 2012. Marcó 33 goles y dejó un grato recuerdo entre la afición. Se fue para jugar nada menos que en el fútbol italiano (Parma FC).

Ahora está en México. Tuvo varios cambios en su carrera. Desde 2015 está con Monterrey en el que ya ganó varios títulos más. Él es uno de los más queridos de la afición de Rayados y eso, además de las obvias complicaciones contractuales, han jugado en contra al momento de pensar en un regreso suyo a Atlético Nacional. Sin embargo, sí es algo que tiene en sus planes.

“Agradezco mucho a Envigado y a Atlético Nacional, que siempre me han abierto las puertas. Para mí sería bueno hacer un buen papel en México, irme por la puerta grande y luego me iría para alguno de esos dos equipos, que fueron los que confiaron en mí de pequeño. Sería un agradecimiento volver y retirarme en algunos de ellos”, respondió recientemente en Win Sports.

Y hablando con Felipe Muñoz en un Instagram Live en mayo de 2020, aseguró: “Estoy en Monterrey, soy el segundo capitán, me quedan dos años más de contrato y quiero seguir consiguiendo títulos con este equipo (…). En mi cabeza está la posibilidad de volver a Atlético Nacional, soy agradecido, dejé buenas huellas. Tengo dos hijos y son fanáticos del equipo. A veces me preguntan cuándo voy a volver a Nacional. En el momento que regrese sea por la puerta grande y dejar grandes recuerdos. Nacional no es un equipo para retirar jugadores”, concluyó.

Dorlan Pabón hablando de Atlético Nacional (Felipe Muñoz)