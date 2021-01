¿Por qué Carlos Sánchez no llegó a Atlético Nacional?

Fue rumor en el mercado de fichajes. Atlético Nacional estuvo interesado en fichar a Carlos Sánchez, el famoso jugador de la Selección Colombia y confeso hincha verdolaga que terminó su vínculo con West Ham en el fútbol inglés.

Eso fue a final de la temporada anterior. Sabiendo eso, hubo expectativa en la directiva y cuerpo técnico del cuadro verdolaga. ¿Por qué no intentar ficharlo? A final de cuentas no pasó en ese momento y él se quedó sin jugar. Todavía no está vinculado a algún club, pero deja en claro que no se ha retirado. Está en España y abierto a cualquier posibilidad.

Lo dijo en entrevista con la Revista Semana (Semana TV) en la que también tocó el tema del elenco antioqueño. ¿Fue cierto que solo faltó la firma para que llegara a ser refuerzo de Atlético Nacional? “Sí se logró una comunicación con ellos, pero por cosas de los clubes se tomaron otras decisiones”, explicó Carlos Sánchez.

Y agregó: “Hubo otro club importante en Colombia que me llamó, pero no sé qué pasó, no se dieron las cosas. Yo tenía posibilidades, se las hice saber a los clubes y finalmente no se concretó nada. No sé qué pudo haber pasado. Espero que en algún momento se dé la posibilidad, ya que es una asignatura que tengo pendiente. Nunca jugué en Colombia. Ojalá en un futuro cercano se pueda dar”.

¿En dónde va a jugar La Roca Sánchez este año?

“Tengo posibilidad de Turquía, China y Arabia, pero estoy evaluando. No tengo un destino aún definido. Estoy abierto a seguir escuchando y tomar la mejor decisión en los días a venir”.