Las mejores campañas digitales de América Latina compiten por los Samba Digital Awards 2020

Clubes, entidades e incluso una acción impulsada por jugador fueron seleccionados para un premio que elegirá las mejores campañas digitales de América Latina en 2020. Deportivo Cali compite contra equipos y federaciones de todo el continente.

Más de 100 campañas registradas y 18 finalistas divididos en tres categorías. La edición 2020 de los Samba Digital Awards llega a la etapa final para que se elijan las mejores campañas desarrolladas a lo largo del año 2020 por clubes, entidades e incluso jugadores de Latinoamérica.

Divididos en tres categorías (Acción Social, Contenido Audiovisual y Engagement), los Samba Digital Awards cuentan con seis campañas finalistas seleccionadas para cada una de ellas.

● ACCIÓN SOCIAL:

En un año en el que la sociedad afrontaba una pandemia global, se produjeron diversas acciones encaminadas a concienciar sobre el virus Covid-19. En este sentido, una rivalidad histórica se encuentra en la disputa por el premio: AFA y CBF desarrollaron acciones al respecto y fueron seleccionadas.

Sin embargo, también se recordaron otros temas que asolan a la sociedad. Casos como Fluminense con una amplia acción que busca valorar la igualdad racial, Bahía con un tema relacionado con el prejuicio a la elección de género y Ceará, que buscó llamar la atención sobre la desigualdad de oportunidades para las clases sociales minoritarias.

La lista de finalistas:

AFA (ARG) – Nadie Sale Campeón Solo Bahia (BRA) – Imagine um isolamento social por anos? Ceará (BRA) – Corrida dos Privilégios CBF (BRA) – Seleção Brasileira Solidária Chivas (MEX) – Juego X La Equidad Fluminense (BRA) – Dia da Consciência Negra

CONTENIDO AUDIOVISUAL

En esta categoría encontramos un intruso en el universo de clubes y entidades. El delantero Fred, del Fluminense, impulsó un Tour en Bicicleta inédito e insólito al salir de su casa en la ciudad de Belo Horizonte y pedalear hacia Río de Janeiro para presentarse al Fluminense. La ruta tenía más de 500 kilómetros.

Además de él, la categoría incluye la celebración del 104 aniversario de América de México, el conmovedor homenaje de la despedida de Boca Juniors al astro Diego Maradona, el creativo anuncio de la llegada del japonés Honda desarrollada por Botafogo con referencia al videojuego Game Boy, la celebración del regreso al fútbol de Peñarol y el emocionante y conmovedor video desarrollado por los argentinos desde Talleres de Córdoba con un aficionado que pasaba por serios problemas de salud y no dejaba de amar a su club ni en las peores horas.

La lista de finalistas:

América (MEX) – 104 años Boca Juniors (ARG) – #DiegoEterno Botafogo (BRA) – Anúncio Honda Fred (BRA) – Tour do Fred Peñarol (URU) – Vuelta al Fútbol Talleres (ARG) – La Vida a Tu Lado

ENGAGEMENT

En esta categoría, el poder de movilización de sus aficionados fue el criterio para la selección de campañas. Se destacaron los muchos agradecimientos de América de México a los enfermeros tan demandados durante la pandemia, Athlético-PR con la campaña que involucró a sus fanáticos grabando canciones para ser cantadas durante los partidos en su estadio.

Atlético-MG con la increíble campaña que relató su afición en el desarrollo de la nueva camiseta del club. Deportivo Cali con la oportunidad que creó a su afición con el Estadio Virtual. La NBB con el certamen que movilizó a la afición al baloncesto brasileño y, finalmente, Talleres con La Vida a Tu Lado, campaña que sensibilizó y movilizó a sus hinchas con amor en estado crudo.

La Lista de finalistas:

América (MEX) – ¡Gracias, Enfermeros! Athlético-PR (BRA) – Solta a Voz Atlético-MG (BRA) – Manto da Massa Deportivo Cali (COL) – Estadio Virtual NBB (BRA) – Queen of the Fans Talleres (ARG) – La Vida a Tu Lado

La votación contará con un jurado formado por 36 profesionales de áreas relacionadas con los contenidos (Marketing & Comunicación & Digital) de entidades, clubes, empresas y grandes medios de comunicación de la talla de FIFA, The Football Association (FA), Ligue 1, AC Milan (ITA), AS Monaco (MON), Bayern Munich (ALE), Eintracht Frankfurt (ALE), Everton FC (ING), Liverpool FC (ING), Olympique Lyonnais (FRA), Orlando Magic (EUA), Paris Saint-Germain (FRA), SSC Napoli (ITA), Tottenham Hotspur (ING), Grupo Globo (BRA), UOL (BRA), ESPN (ARG/BRA/CHI), Big Data Sports (ARG), MKT Registrado (ARG), Marca de Gol (ARG), El Comercio (PER), MKT Esportivo (BRA), Máquina do Esporte (BRA), Oh My Goal (USA), Two Ten Eight (ALE), Ecofoot (FRA), Live Wire (ING) además de representantes de Facebook y Twitter.

Dinámica de la votación

El jurado de los Samba Digital Awards 2020 votará hasta el 31 de enero de 2021. Seleccionarán sus tres campañas principales por orden de valoración.

La primera elección de cada votante ganará 5 puntos. La segunda opción, 3 puntos. El último, 1 punto.

Las campañas con las puntuaciones más altas en cada categoría serán seleccionadas como las mejores campañas en los Samba Digital Awards 2020.

Resultado

El anuncio se hará en la primera semana de febrero de 2021.

Para más información, en el sitio web oficial: https://awards.sambaagency.com/