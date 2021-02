La queja de Cruz Real: “Es hora de que empecemos a usar el VAR bien”

El DT de América de Cali, haciendo énfasis en que lo que diría sería con mucho respeto, se quejó por la jugada en la que intervino el VAR durante el cruce con Atlético Nacional. Además recordó que es el segundo partido en el que hay decisiones que afectan a su equipo.

Recapitulemos. Fue en el segundo tiempo, con el juego 1-1, cuando se dio una acción en el área de América de Cali en la que Jonatan Álvez golpeó a Marlon Torres. La acción fue captada por el VAR y por eso el aviso al árbitro Jorge Guzmán. Él fue a verla en la pantalla y tras un par de minutos de analizarla, optó por sancionar al futbolista de Atlético Nacional con una tarjeta amarilla.

Tal decisión desató la reacción de Juan Cruz Real en rueda de prensa. Allí dijo: “Hay que decir que en el segundo tiempo hay un codazo. Creo que el VAR es una excelente herramienta pero no entiendo cómo puede haber un codazo a Marlon Torres y es amarilla”, fue lo primero que dijo el DT argentino que ya se coronó campeón en el fútbol colombiano.

Y agregó: “Es una agresión cuando la pelota no está en juego y el otro día con Dairon Mosquera no nos sancionaron un penalti (vs. Santa Fe)”, recordó refiriéndose a una jugada del partido reciente en el Pascual Guerrero que terminó 0-0 y en el que el jugador mencionado tocó la pelota con la mano en el área. No hubo sanción.

Por ese tipo de acción llegó la conclusión de Juan Cruz Real en la rueda de prensa en el Atanasio Girardot: “Es hora de que empecemos a usar el VAR bien. Lo digo con respeto pero ya van dos partidos que no nos cobran cosas que son claras”, concluyó.

Juan Cruz Real en rueda de prensa luego de Atlético Nacional 2-2 América de Cali

Ficha técnica: Atlético Nacional 2-2 América de Cali

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Bryan Rovira (Sebastián Gómez), Jarlan Barrera, Andrés Andrade (Álex Castro); Vladimir Hernández (Neyder Moreno) y Jonatan Álvez.

DT. Alexandre Guimaraes.

Goles: Cristian Arrieta (20m, autogol) y Jarlan Barrera (62m).

Amonestados: Bryan Rovira, Jonatan Álvez, Jarlan Barrera y Emmanuel Olivera.

Expulsado: Neyder Moreno (90+1m)

América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta (Daniel Quiñones), Marlon Torres, Pablo Ortiz, Nicolás Giraldo; Luis Alejandro Paz (Aldair Rodríguez), Luis Francisco Sánchez (Rafael Carrascal), Yesus Cabrera; Santiago Moreno, Émerson Batalla (Rodrigo Ureña) y Díber Cambindo.

DT. Juan Cruz Real.

Goles: Díber Cambindo (34m) y Yesus Cabrera (90+3m)

Amonestados: Pablo Ortiz, Cristian Arrieta y Marlon Torres.

Árbitro Central: Jorge Guzmán – Norte de Santander.

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).