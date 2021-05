Flabián Londoño, su contrato profesional con River y la millonaria cláusula

Flabián Londoño Bedoya, el colombiano goleador de la reserva de River Plate y primo de Gerardo Bedoya, firmó contrato con el equipo profesional. ¡Le pusieron una millonaria cláusula de rescisión!

El atacante que ya cumple 30 meses viviendo Argentina, ya no ocupa plaza de extranjero en el plantel de River Plate. Por ahora juega en reserva. Es el goleador del equipo en el año. Suma 9 anotaciones. Y en el momento en que está alcanzando tales números, en el club han decidido firmarle un contrato profesional.

Firmó su contrato hasta fines de 2024 con una cláusula de rescisión es de 25 millones de euros. El juvenil atacante colombiano (20 años) estuvo junto al presidente del club, Rodolfo D’Onofrio, al momento de sellar el acuerdo. Es una de las grandes proyecciones que tiene River Plate para su ataque junto a Federico Girotti y Lucas Beltrán.

Aunque todavía no tuvo un solo minuto en Primera División, ya se sabe que quien pretenda contar con él debe pagar no menos de 25 millones de euros. Por ahora lo que hizo lo mostró en el equipo reserva en el que no ha defraudado. En breve se le verá en el profesional bajo el mando de Marcelo Gallardo y junto a los demás colombianos: Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré.

Un par de goles de Flabián Londoño Bedoya en River Plate