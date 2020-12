El lío en el que se metió el Indio Ramírez en Brasil, acusado de racismo

Gerson Santos, jugador de Flamengo, acusó al Indio Ramírez de haberle faltado el respeto en partido del Brasileirao. Ahora el exjugador de Atlético Nacional se expone a fuertes sanciones.

Se jugó el partido de la Primera División de Brasil entre Flamengo y Bahía. Lo ganó el primero por 4-3 y durante el juego hubo acciones en las que el Indio Ramírez fue protagonista. Al final Gerson Santos, su rival en la cancha, afirmó que el colombiano lo había insultado con términos racistas.

Gerson habló ante la prensa y ahí acusó al futbolista que llegó al fútbol brasilero cedido por Atlético Nacional: “Quiero decir una cosa: he disputado muchos partidos como profesional y nunca dije nada porque nunca sufrí prejuicio, pero cuando encajamos uno de los goles, Ramírez discutió con Bruno Henrique y fui a hablarle y él me dijo: “Calla la boca, negro”. Él tiene que aprender a respetar a las personas”, dijo.

A partir de ahí empezó una investigación que ya ocasionó un comunicado oficial del Esporte Clube Bahía, equipo en el que juega el Indio Ramírez, que dice: “Aprovechamos para anunciar que, en relación con la grave acusación de racismo que envuelve al Indio Ramírez, el club se manifestará en breve tras finalizar la investigación del caso”.

Y la Confederación Brasilera de Fútbol, siguiendo esa misma línea, pidió que la Procuraduria Superior del Tribunal de Justicia Deportiva abra inmediatamente una investigación sobre la denuncia. El panorama para el Indio Ramírez es bastante negativo

La acusación de Gerson al Indio Ramírez

Mensaje de Gerson contra el Indio Ramírez en redes sociales

Luego de eso y todavía en la acusación hacia el colombiano, Gerson anunció que “no se callará”. A través de redes sociales escribió: “El “cállate, negro” es exactamente lo que ya no sucederá. Seguiremos luchando por la igualdad y el respeto en el fútbol, lo que faltaba hoy en el otro lado. Desde que tenía 8 años, cuando comencé mi carrera en el fútbol, escucho, a veces con solo mirar, el “cállate, negro”. Y no lo consiguieron. No será ahora. No basta con no ser racista, hay que ser antirracista. De nada sirve tener el discurso, hacer campaña y no ponerlo en práctica en todos los aspectos de la vida, incluso en el campo. El fútbol no es algo ajeno a la sociedad y un entorno en el que se puedan aceptar barbaridades como “cállate, negro”. Es una pena que los negros tengamos que hablar de ello semanalmente y no se haga ninguna acción en el deporte al respecto. Y es aún más triste ver la connivencia de otras personas que están en el campo y que minimizan y reducen el peso del acto de hoy en Maracaná. Es repugnante vivir con el racismo y más aún con los que minimizan este crimen. No voy a “callarme”. Mi lucha, la lucha de los negros, no se detendrá. Y repito: es aburrido tener que hablar siempre de racismo y que las autoridades no puedan hacer nada”.