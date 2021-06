El equipo que se le adelantaría a Atlético Nacional por Iván Arboleda

Banfield no ha logrado un acuerdo para que Iván Arboleda siga en sus filas. Sabiendo eso, Atlético Nacional se habría mostrado interesado en ficharlo, pero no es el único.

El arquero de 25 años y que en Colombia estuvo con Deportivo Pasto es un guardameta con mucho pedido. ¡Es arquero de la Selección Colombia! También uno de los mejores en el fútbol argentino cubriendo el puesto. Su situación con Banfield no ha podido encaminarse. Allí ya había extendido el contrato en una ocasión. Ahora se pretende algo similar, pero no ha sido posible. Y menos sabiendo que hay varios interesados en tenerlo.

TyC Sports habló del interés que tiene Atlético Nacional en él. Habría hecho un intento, pero en este momento no es el que va ganando en la intención de tenerlo. Según versión informada en Blu Radio por el periodista Juan José Buscalia, es el Club Atlético San Lorenzo de Almagro el que está en primera línea en la intención de fichar al arquero colombiano.

“Iván Arboleda estaría muy cerca de San Lorenzo. Actualmente el club está en una renovación total. Entre las posiciones que quieren cambiar está la de guardameta. Además porque de los tres arqueros, se irán dos y Sebastián Torrico sería el único que continuaría”, dijo en el programa Blog Deportivo.

Al no renovar contrato con Banfield, Iván Arboleda quedaría libre. No hay acuerdo entre las partes y por eso él se iría. Y en este caso lo curioso es que iría a San Lorenzo a cubrir el lugar que dejaría un arquero con paso por Atlético Nacional, como Fernando Monetti. “Hasta el momento el equipo no tiene técnico, pero ven con buenos ojos contar entre sus filas con uno de los mejores guardametas del medio”, agregó Buscalia.

Top 10 atajadas de ARBOLEDA en Superliga (2017 – 2020) (TNT Sports)