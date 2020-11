Carlos Bacca y una asistencia ‘a lo James’ en Europa League

El delantero atlanticense fue titular con el Villarreal en el juego frente al Maccabi Tel-Aviv en Israel por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Europa League.

Este jueves, el Villarreal buscaba una nueva victoria en la fase de grupos de la Europa League que le permitiera asegurar su presencia en la siguiente ronda de la competencia y lo hicieron visitando al Maccabi Tel-Aviv. El partido terminó empatado a un gol, donde Carlos Bacca fue directamente responsable por el gol de su equipo.

Justo antes de que terminara la primera mitad, el Villarreal armó una buena transición ofensiva, donde el pase del colombiano fue lo que rompió todo. Recibió de frente al arco y tras un zancada, giró su pie derecho y dejó parada la defensa del equipo israelí. Asistió a Alex Baena y su equipo se fue en ventaja tras los primeros 45 minutos.

En video, la asistencia de Carlos Bacca:

La asistencia #85 de Carlos Arturo Bacca en su carrera. ¡Crack! pic.twitter.com/pg26qChiq6 — Bacca | Eterno 70 (@eterno_70) November 26, 2020

Sin embargo, la alegría no mucho, pues Maccabi empató al minuto 47; apenas arrancando la segunda parte. Unos minutos después, ante el mal juego del ‘Submarino Amarillo’, el técnico Unai Emery decidió hacer 4 cambios al mismo tiempo, donde el delantero colombiano fue uno de los sustituidos, aunque no le sirvió de mucho, pues el resultado no cambio en lo que restó del juego.

Bacca, quien en la UEFA Europa League saca su mejor versión, llegó a 85 asistencias en su carrera y demuestra que sigue vigente en el fútbol más competitivo del planeta. A sus 35 años, ha sido muy relacionado con un posible regreso al fútbol colombiano, pero habrá que hacer un gran esfuerzo, teniendo en cuenta su performance.