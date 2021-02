Auronplay ‘traiciona’ a Millonarios: su mensaje para Atlético Nacional

El popular streamer español, Auronplay, ha tomado popularidad recientemente entre los seguidores del fútbol colombiano tras sus menciones a los equipos de la Liga Betplay.

En las últimas semanas, los hinchas de Millonarios han generado mucho revuelo, luego de la relación que está haciendo el streamer y youtuber español, Auronplay, con su equipo. Todo comenzó con una ‘bendición’ para el cuadro bogotano y terminó con el equipo prometiéndole una camiseta mientras a diario menciona a este equipo en sus trasmisiones.

Ahora, en medio de otra trasmisión en su canal de Twitch, recibió una donación por parte de otro hincha, pero esta vez de Atlético Nacional, quien le pidió que le regalara su ‘bendición’ en búsqueda de otra Copa Libertadores, a lo que no se negó y respondió. “Saludos al Atlético Nacional de Medellín, para que pueda volver a ganar la Copa Libertadores, pues ahí va”, dando, al igual que a Millonarios hace unas semanas, la bendición en latín.

Para dimensionar lo que es Auronplay y dar razón a quienes generan tanto ruido por la felicitación de un creador de contenido extranjero, hay que revisar sus cifras en Twitch, pues ahora mismo es el streamer más famoso de habla hispana y está muy cerca de ser el mejor del mundo. Mes a mes, prácticamente domina las listas de los creadores más vistos en todas las plataformas.

En 2020, fue el segundo streamer de habla hispana más visto solamente por detrás de Ibai Llanos, con la diferencia de que emitió la mitad de horas que su colega. Por esta razón, ha despertado el interés hasta de los mismos equipos para que siga interactuando con el nombre del club frente a cientos de miles de personas.

TOP Spanish @TwitchES streamers in 2020 by hours viewers spent watching their streams:

1⃣ @IbaiLlanos

2⃣ @auronplay

3⃣ @Rubiu5

4⃣ @TheGrefg

5⃣ @JuanSGuarnizo

70M hours watched by Ibai viewers over last year🔥! Read more about how his channel grew: https://t.co/Uhilq7isEW pic.twitter.com/XQ42Hjm3iv

— Streams Charts (@StreamsCharts) January 28, 2021