¿Teo Gutiérrez a Millonarios? Así es el tema

Hay situaciones de Millonarios y de Teófilo que han hecho que el tema sea motivo de consulta. ¿Teo Gutiérrez podría jugar en Millos? Lo primero que hay que decir es que de momento no hay contacto alguno para que eso se dé.

Y si es así, ¿por qué se habla del tema? Ahí es donde empieza la explicación. Millonarios estaría cerca de concretar la venta de Chicho Arango. Existe la posibilidad de que el atacante pase a jugar a la MLS. Iría a Los Angeles FC. Hay trámites en curso y la intención del equipo norteamericano de contar con él. Todavía no es un negocio cerrado.

Si eso se concreta, más de un hincha e incluso periodistas empezaron a mencionar la necesidad que tendría el equipo de hacer un fichaje para cubrir el puesto. Está el caso puntual de Daniel Pérez (@dperezdeportes), quien este lunes publicó en su cuenta en Twitter: “Creo que lo de Chicho es un hecho entonces hagamos tendencia: #TeoAMillos”.

Comentarios de ese estilo han hecho que el tema se viralice. Y es que en este momento pensarlo no es algo que esté fuera de proporción debido a que Teo Gutiérrez es un jugador libre. Terminó contrato en Junior de Barranquilla y todavía no se ha vinculado a algún equipo. Su nombre ha sido ofrecido en diversos elencos del continente pero todavía no hay algo cerrado.

Siendo así, con la potencial necesidad que tendría Millonarios de fichar a un atacante y con Teo Gutiérrez libre, algunos los relacionan. Es un tema que depende de una venta, del posible interés que tenga el equipo bogotano de ir por un nuevo jugador, de la propuesta que pueda hacer y de que sus cifras y las del futbolista concuerden. ¿Pasará algo de eso?

