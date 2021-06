¿Sentencian a Juan Carlos Pereira por romper una tradición?

Los amantes de las cábalas, tan famosas en el fútbol, lo asumen como afrenta. Máxime si proviene de un jugador que pertenece al equipo de sus amores.

Hincha de Millonarios con sentimiento profeso a este tipo de práctica sabe que lo hecho por Juan Carlos Pereira no admite licencias, bajo esta forma tan simpática de ver el fútbol.

“La copa se mira, no se toca”. Es lo que dice el manual más cabalístico de los futboleros. Palabra sagrada, que al omitirse presagia desventuras y un porvenir poco agraciado para quienes se quieran pasar de listos.

Solo desde quien se siente atraído por estos rituales se entiende que lo hecho por el volante de Millonarios no estuvo bien. Pereira tocó el trofeo del campeón antes de jugar. El desenlace ya es conocido por todos.

Los más futboleros la conocen, sin medir procedencia. No es necesario ser hincha para no advertirlo. Periodistas como Carlos Antonio Vélez lo citaron. Para él retar a la tradición no está bien, “a menos que seas Gabigol”, dijo en un aparte de Planeta Fútbol, el programa de TV que va por WIN y donde aparece el lado de Faryd Mondragón, Fernando Niembro y Juan José Peláez.

Lo de Gabigol fue en la final de Copa Libertadores que Flamengo le sacó a River Plate con el atacante como la principal figura. Desde lo cabalístico lo suyo confirmó la cábala.

Solo para completar: Pereira fue importante en el partido de ida, con el gol de penalti que dejó el global 1 – 1 en ese momento. En Bogotá salió como titular y no terminó el encuentro.