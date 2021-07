Resultado, resumen y goles: Millonarios vs. Everton, Florida Cup

Partido de pretemporada en Estados Unidos. Everton, con James Rodríguez, lo afronta como preparación para su participación en la Premier League. Y Millonarios, ya en plena competencia, lo afronta con la responsabilidad el caso usando a su elenco habitualmente titular.

Así lo había confirmado el DT Alberto Gamero antes del viaje a territorio estadounidense. Luego del subtítulo en la Liga BetPlay, Millonarios inició el nuevo certamen en Colombia con 2 triunfos en 2 jornadas. Con buena parte de los hombres con los que ganó esos partidos ante Deportivo Pasto y Deportes Quindío, compite hoy ante el equipo de la Premier League.

Everton, por su parte, está iniciando un nuevo proceso. Luego de un par de campañas con Carlo Ancelotti al mando, ahora el DT es Rafa Benítez. Con él llevan un par de semanas de pretemporada y ahora vienen los partidos. El viaje a Estados Unidos lo hizo sin Yerry Mina en el plantel y con James Rodríguez.

Millonarios: Christian Vargas; Andrés Felipe Román, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza; Stiven Vega, Juan Carlos Pereira, David Mackálister Silva; Hárrinson Mojica, Jorge Rengifo y Fernando Uribe.

DT. Alberto Gamero.

