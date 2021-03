“Palabra prohibida en Millonarios”. No puede acercarse al club

Mario Vanemerak, ídolo en Millonarios, es un acérrimo crítico de la actual dirigencia que hay en el club capitalino.

Mario Vanemerak, campeón con Millonarios y un pasado efímero en la dirección técnica del cuadro azul, no negó las profundas diferencias que hay entre su manera de pensar y lo que busca la actual junta directiva.

Ese detalle pesa para que su nombre no sea contemplado en el equipo. Igual, a él en estos momentos no le interesa. Mario Vanemerak fue claro cuando se refirió a la dirigencia actual del equipo y sus diferencias con quienes rigen los destinos administrativos.

“Palabra prohibida Mario Vanemerak en Millonarios. Pienso diferente, no me quieren, no les gusta mi estilo. No me quieren, no les gusta mi estilo, mi forma de ser, no les gusta que lo critiquen.