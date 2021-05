Ojo, Millonarios: En Tunja flexibilizaron medidas

En estos momentos, Millonarios debe buscar sede para jugar la semifinal de vuelta contra Junior. Tunja es posibilidad. Allí levantaron el pico y cédula.

La capital boyacense ya había sido sondeada por el cuadro albiazul, con una respuesta negativa. En esos momentos estaban vigentes una serie de medidas con las cuales se buscó frenar el tercer pico de la pandemia, como las de pico y cédula, junto al toque de queda, entre otras disposiciones.

Pues bien, la alcaldía de Tunja levantó varias de estas disposiciones y flexibilizó otras medidas, tal y como quedó consignado en el decreto 181 de 2021, donde hay señales de alguna opción, si en el club azul se encuentran interesados aún, de buscar casa prestada en suelo boyacense.

Millonarios, como bien se sabe a estas alturas, tiene la dificultad de no saber dónde recibirá al Junior en la semifinal de vuelta. Debería jugarse la otra semana por calendario fuera de Bogotá, donde no está permitido ningún tipo de evento futbolero, desde la Liga BetPlay hasta torno alguno de barrio. Ninguno.

“Cualquier utilización de un escenario para un evento de fútbol está suspendido en la ciudad de Bogotá desde hace dos semanas y sigue suspendido”, dijo la alcaldesa López. Una decisión que entre el alboroto de los hinchas, con la sensatez de quienes respaldan la medida tiene a Millonarios, La Equidad y Santa Fe pensando en cómo ser locales en otras ciudades.

¿Tunja sería una opción para Millos?

El reciente decreto dice que el pico y cédula se dejará de aplicar de aquí hasta el 1 de junio. Así mismo, el toque de queda nocturno se aplicará solamente desde la 1:00 a.m. y hasta las 5:00 a.m. de lunes a jueves. Viernes, sábados y domingos quedó desde las 2:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. El toque de queda para los menores de edad es todos los días desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

A estas medidas viene la que, tal vez, sea la flexibilización que en dado caso brinde a Millonarios la alternativa de hablar con las autoridades en Tunja, tratando de buscar el préstamo del estadio La Independencia.

Ojo a la letra menuda:

“Se permite la actividad física tanto individual como colectiva en espacios públicos hasta las 10:00 p.m., y en canchas privadas hasta las 11:00 p.m., pero cuidando el aforo y solicitando evitar las aglomeraciones”.

De ser así, entonces no solo el cuadro azul, sino también La Equidad y hasta el mismo Santa Fe tendrían la esperanza de jugar como locales en una ciudad con relativa condición climática similar a la de Bogotá, sin dejar de desconocer que siempre se sentirán foráneos por no poder jugar en la capital.