Millonarios: ¡Opción para Juan Pablo Vargas en el fútbol argentino!

Nace la duda debido a que hay una oferta real que Millonarios ya tiene por él. Juan Pablo Vargas, el zaguero costarricense que tanta falta le hizo en el último tramo de la Liga BetPlay I-2021, está siendo buscado para llevarlo al fútbol argentino.

Exactamente es Newells Old Boys el equipo que lo pretende. Allí el DT es Fernando Gamboa y allí cuentan con zagueros como Cristian Lema y Santiago Gentiletti. Están buscando a alguien más ya que este último, aunque seguirá en el club, viene de una extensa recuperación (cirugía de rodilla) y no está claro en qué condiciones esté al momento de disputar la cantidad de partidos que tendrá el club en el semestre.

▶: Baja sensible en Millonarios: 9 meses de incapacidad

▶: Sergio Goycochea y su afecto por Millonarios

▶: Millonarios: Sin refuerzos y dejaría salir a un importante jugador a otro equipo del FPC

Newells Old Boys ha mostrado interés por fichar a Fausto Grillo, Tomás Cardona, Lucas Orban y Juan Pablo Vargas. Desde el cuadro argentino han contactado a Millonarios para hablar de tal posibilidad, con un par de propuestas: cesión a préstamo con opción de compra o la compra del 30% de sus derechos deportivos.

En principio ninguna de ellas llamó la atención. Cabe recordar que en diciembre de 2020 Millonarios hizo una importante inversión. Adquirió los derechos deportivos del zaguero costarricense y le hizo contrato hasta diciembre de 2023. Así que la opción de salir de él no se contempla en este momento, a no ser que sea por una propuesta de compra con valores muy altos. La opción de Newells en este momento no llega a ese punto. Al menos no ahora.

El mercado de fichajes está abierto y está muy claro que Juan Pablo Vargas es una pieza de Millonarios que llama mucho la atención. Es hombre de Selección en Costa Rica y por él también hay sondeos de Vélez Sársfield.