Millonarios: Gamero confirmó la baja de otro jugador para lo que resta de temporada

Millonarios ultima detalles para enfrentar a Junior FC en las semifinales de la Liga BetPlay I-2021, las cuales aún no cuenta con fecha exacta para la reprogramación.

El Fútbol Profesional Colombiano ha sufrido un parón a causa de las manifestaciones de la ciudadanía que hay por todo el país y que lleva más de 10 días que ha dejado muertos, heridos y desaparecidos. Además, varios bloqueos se han presentado en algunas ciudades de Colombia, razón por la que las finales del FPC se han aplazado.

+ Millonarios recuperó a un hombre importante para las semifinales de la Liga BetPlay

+ El mejor regalo que le pueden dar a un hincha de Millonarios

Ante esto, los equipos que ya clasificaron a las semifinales como Millonarios han tenido tiempo suficiente para recuperar a sus jugadores, es el caso de David Mackalister Silva, quien ya hace parte del resto de sus compañeros y está disponible para enfrentar a Junior FC.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el conjunto Embajador; el propio Alberto Gamero confirmó la baja de Kliver Moreno para lo que resta de temporada.

“Yo tengo ser sincero. No sé muy bien la lesión exactamente, pero Kliver ya este torneo, estos cuatro partidos, no lo vamos a tener. Ojalá sea una lesión corta, de pura fisioterapia y no de operación. Es una lesión corta, pero seguro seguro no lo vamos a tener”. dijo el DT en entrevista para Caracol Radio.

Así las cosas, el juvenil se suma a Juan Pablo Vargas como las ausencia obligadas del equipo capitalino para las instancias finales de la Liga BetPlay I-2021.