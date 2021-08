Millonarios: comunicado y palabras de Gustavo Serpa rechazando medidas de Claudia López

El regreso de los hinchas del fútbol colombiano al estadio ‘El Campín’ fue lamentable y como consecuencia de ello, se prohibieron los ingresos en los dos estadios de Bogotá.

La noche del martes 3 de agosto quedó marcando un mal momento del fútbol colombiano, pues lo que se esperaba que fuera una fiesta con el regreso de los aficionados a las tribunas, terminó con desmanes protagonizados por las hinchadas de Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció el cierre de ‘El Campín’ y de Techo hasta nuevo aviso.

Esto afecta directamente a Millonarios, que a pesar de que en esta oportunidad no tuvieron nada que ver, hace algunas días sus barras habían protagonizado peleas en el estadio Palogrande de Manizales. Aún así, la decisión de cerrar las puertas del Nemesio Camacho, no gustaron a la interna del club y pusieron en alto su voz de inconformidad.

El máximo accionista del cuadro albiazul, Gustavo Serpa, habló con Caracol Radio y no negó su disgusto. “Ahora resulta que el niño malo de todo es el fútbol. Entonces cerremos el país porque es un país donde hay violencia… ¿Dónde está la responsabilidad del distrito y los encargados?… esos programas de goles en paz o como se llame no funcionan“.

Asimismo, a través de las redes sociales oficiales de Millonarios, se emitió un comunicado. “Ante la determinación del Gobierno Local de no permitir el ingreso de asistentes a los partidos en Bogotá, Millonarios FC manifiesta que no está de acuerdo con esta medida, ya que afecta directamente a nuestra institución, abonados y seguidores. A pesar de no estar de acuerdo, será acatada y respetada“.