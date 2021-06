Mensaje de Fernando Uribe para la hinchada de Millonarios

El delantero y goleador de Millonarios, Fernando Uribe, rompió el silencio después de la final perdida el pasado fin de semana contra Tolima.

Autor de 11 goles en la pasada Liga BetPLay 2021 – I, Fernando Uribe, siendo uno de los referentes en el plantel por experiencia y capacidad, se refirió a lo sucedido. Habló de lo que viene. Con un tono optimista, lleno de convicción, el goleador escribió en su cuenta de Twitter una serie de mensajes que llegaron al corazón del hincha Embajador.

Han pasado ya dos días desde que el club perdió la opción de ganar la estrella 16 de su historia. Uribe, más que nunca, quiere la revancha. “Me levanto con la idea terca de seguirlo intentando, porque no fracasa quien cae o es derrotado, sino que fracasa aquel que no se levanta”, escribió.

El delantero aprovechó para dar las gracias a todos y cada uno de los empleados que hay en Millonarios. “Mención especial para la gran hinchada azul, quienes apoyaron siempre y creyeron en este grupo maravilloso”.

Fernando citó a Miguel Calero, con una frase que en algún momento dijo el arquero referente a los momentos complicados en el fútbol. “Ni la felicidad de la victoria, ni la tristeza de la derrota pueden durar más de 24 horas”.

Millonarios confirmó que el grupo se encuentra oficialmente de vacaciones y que desde el 1 de julio se retomarán trabajos con miras al segundo semestre del año.

Hoy después de haber pasado en gran parte el duelo por haber estado tan cerca y no haberlo conseguido me levanto con la idea terca de seguirlo intentando, porque no fracasa quien cae o es derrotado, sino que fracasa aquel que no se levanta..

