Lo que dijo el presidente de Millonarios sobre la posible renuncia de Fredy Guarín

Varios rumores e información ha surgido desde la sede deportiva de Millonarios tras conocerse que Fredy Guarín no estuvo en la práctica con el equipo.

Este lunes, el conjunto de los Millonarios hizo su primera práctica de cara al enfrentamiento que tendrá el miércoles ante América de Cali por la fecha 16 de la Liga BetPlay, sin embargo, la noticia fue la inasistencia de Fredy Guarín, volante de primera línea que tampoco hizo parte de la lista de los convocados para enfrentar anoche a Bucaramanga.

+ Millonarios: ¿Renunció Fredy Guarín?

+ Los números de Fredy Guarín con Millonarios en este año

Ante esto, empezaron a surgir varios rumores, entre ellos una posible renuncia de Guarín. No obstante, el equipo no se ha pronunciado de manera oficia para aclarar los rumores y confirmar la información extraoficial. A razón de ello, el presidente del club fue consultado y manifestó que ” No tengo ninguna novedad sobre Fredy. Seguramente pidió un permiso que fue concedido por su técnico”.

Hablamos hace unos minutos con el presidente Enrique Camacho de @MillosFCoficial y esto nos respondió: “No tengo ninguna novedad sobre Fredy. Seguramente pidió un permiso que fue concedido por su técnico”. — Paula Fresneda Gómez (@PauFresneda) March 29, 2021

Así las cosas, en las próximas horas Millonarios confirmará la situación actual de Fredy Guarín dentro del conjunto ‘Albiazul’ y esclarecer los rumores. De momento Millonarios sigue ultimando detalles para enfrentar al cuadro ‘Escarlata’ por la fecha 16 , el cual será este miércoles.