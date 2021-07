¿Lío entre directivas y cuerpo técnico en Millonarios por Jorman Campuzano?

Millonarios FC aún no anuncia refuerzos para el segundo semestre de la temporada 2021. Sin embargo, hay un rumor que corre por los medios de comunicación y como siempre, tiene varias versiones. Jorman Campuzano, actualmente en Boca Juniors, sería la contratación estrella del conjunto Azul.

Sin embargo, aún no se confirma nada porque hay un tema económico que no ha permitido que se dé el negocio. Además, según el periodista Antonio Casale hay un lío entre dirigentes y entrenador por el tema de fichajes.

“En Millonarios hay algo que me preocupa. Alberto Gamero ha dicho en la emisora Caracol Radio que habló con Jorman Campuzano, que le interesa, que es un precio manejable y que ojalá se pudiera dar la oportunidad. Pero uno habla con la directiva de Millonarios y dice que no hay ninguna posibilidad, que el empresario lo acercó… Ahí hay un cortocircuito entre cuerpo técnico y la directiva porque hacen saber dos cosas distintas: por un lado, que no va a haber manera de reforzar al equipo, cosa que debería pasar, y por otra, apenas lógico, que Gamero ha pedido que le refuercen al equipo”, dijo el comunicador.

Casale se refería a una entrevista que le hicieron al DT en el programa el VBAR y cuando le preguntaron por el volante Xeneize, expresó: “Es una posibilidad. Él está en un equipo grande y no está jugando. Yo tuve un diálogo con él, pero no es fácil. Es un jugador importante de un alto costo. Si está la posibilidad, sería muy bueno”.