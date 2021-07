Liga BetPlay 2021-II: fichajes Millonarios FC

A tan solo un día de que inicie la Liga BetPlay 2021-II, el panorama de refuerzos de Millonarios FC es bastante preocupante, pues no tienen ninguna novedad para conformar su plantilla. Eso sí, durante las últimas semanas en las que se ha movido el mercado de fichajes, los rumores no han parado.

Jorman Campuzano sonó fuertemente para integrar al cuadro Embajador, luego de pedirle a Boca Juniors, su club actual, que lo ubicara en algún conjunto colombiano, debido a una situación personal que lo aqueja. Sin embargo, nunca se oficializó nada y el volante continúa en el elenco argentino.

La buena nueva llegó por parte de Andrés Felipe Román, quien se encontraba alejado de las canchas mientras le practicaron exámenes y estudios médicos, que al final le dieron de alta por un diagnóstico de corazón de atleta y no por los problemas cardíacos que dijeron los galenos de la escuadra Xeneize, cuando lo revisaron para ficharlo.

Felipe Banguero es otro que se quedará por lo menos seis meses más en la institución bogotana y espera poder tener más minutos en el elenco dirigido por Alberto Gamero, pues el semestre pasado fue más lo que estuvo ausente que presente.

Así va el mercado de fichajes de Millonarios FC para la Liga BetPlay 2021-II:

-Salidas:

Freddy Guarín: el volante de 35 años terminó su contrato con el Azul y dejó en claro que más allá de temas deportivos, se va por situaciones de su vida privada. “Si algo tengo es sinceridad. Soy hincha a morir de Millonarios. Me vi los partidos, los acompañé. Son situaciones personales que me llevaron a terminar el contrato, el equipo no tiene nada que ver”, dijo en sus redes sociales.

+Altas:

Millonarios FC aún no anuncia ninguna contratación para el segundo semestre.