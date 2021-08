Las novedades de Millonarios para enfrentar a Santa Fe

Todo listo para el primer clásico capitalino del 2021-II entre Millonarios y Santa Fe, el cual tiene altas expectativas por al diferente presente ambos equipos.

Este sábado, a partir de las 8:00 p.m. , azules y rojos se medirá por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2021-II, en un partido que podría marcar el futuro de Harold Rivera en la dirección técnica de Santa Fe.

Sobre este compromiso, Alberto Gamero brindó unas declaraciones en donde habló sobre las novedades que tendrá antes lo Cardenales. Además habló del triste espectáculo que se vivenció en el Santa Fe vs. Atlético Nacional.

“Fernando) Uribe, Macka (Silva) y (Stiven) Vega son tres jugadores que entraron en la concentración ayer, hoy entrenaron y están a disposición. Eso buscábamos, que estuvieran enteritos para el clásico. Pensamos que con el trabajo con el departamento médico y el profesor Cerveleón (Cuesta), me parece, los tenemos entero”.

Sobre lo que será el trámite del partido, Gamero dijo que “me gusta que el equipo sale a proponer. Es algo que desde el año pasado le hemos metido a los jugadores, en divisiones menores incluso. Lo están haciendo. Con errores y aciertos, más lo primero. El equipo sale con una idea en la cancha, con un mecanismo del día a día y por momentos lo hacemos bien. En el clásico no es pensar qué tenemos nosotros, para eso debemos jugar mejor que el rival y cometer menos errores que el rival. A eso le apuntamos. Serán tres puntos primordiales, cruciales”.

Finalizó hablando sobre los desmanes que se vivenciaron el El Campín en el duelo entre Santa Fe vs. Nacional. “Lástima que sea para este partido (la suspensión), una lástima. Lo que hemos jugado con ambiente, se ve el cambio a jugar con público. Me parece que Millonarios no tiene velas en ese entierro de la suspensión y nos quitaron una posibilitad de que nuestra gente vea a su equipo. Lo mismo a Santa Fe. Ahora, si esta medida es por el bien del fútbol colombiano y la paz, bienvenido sea. Ojalá le quede de lección a aquellas personas que influyen en actos violentos durante un partido. Esperemos para el próximo podamos tener a nuestra gente”.