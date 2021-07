¿James Rodríguez pudo ser jugador de Millonarios?

Historia que contó el periodista Antonio Casale (ESPN) en la transmisión del partido entre Millonarios y Everton de la Florida Cup, con James Rodríguez en cancha. Todo tiene que ver con algo que sucedió en 2007.

En ese entonces el DT de Millonarios era Juan Carlos Osorio. Y en la lista de futbolistas que pidió para su proyecto deportivo estaba el de Johnatan Estrada. El talentoso mediocampista estaba destacándose en Envigado FC, jugando con Hugo Castaño y posteriormente Miguel Cadavid como DT. En esa escuadra estaba James Rodríguez (16 años).

Según contó Antonio Casale, al momento de ir a negociar por Johnatan Estrada, Millonarios tuvo la opción de adquirir también a James. Se lo ofrecieron. Buscaban darle un mayor protagonismo y en ese plan, el cuadro albiazul con el que ya estaban negociando parecía encajar perfecto. Incluso el periodista aseguró que hubo acuerdo y el inicio de unos trámites para su fichaje.

Sin embargo, en el medio de esa intención habría aparecido la opción del Club Atlético Banfield. Y ante la posibilidad de proyectar a James Rodríguez en un equipo internacional, eligieron esa posibilidad. Fue el cuadro argentino el que terminó fichándolo y llevándolo a sus filas casi un año después. Con Millonarios finalmente solo se hizo el negocio por Johnatan Estrada. El resto es historia conocida.

