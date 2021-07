Gamero: el final junto al homenaje a Jhon Mario Ramírez y sus palabras para él

Luego del partido que Millonarios le ganó a Deportes Quindío (2-1) en la Liga BetPlay II-2021, Alberto Gamero dejó una imagen que significa mucho para el hincha albiazul: estuvo parado durante varios minutos junto a la pancarta homenaje a Jhon Mario Ramírez. (Foto de Millonarios FC).

El ídolo del cuadro bogotano y amigo personal de Alberto Gamero falleció el pasado 26 de junio. Dejó un enorme vacío y mucha tristeza en la afición de Millonarios. El actual DT hace parte de ese sentimiento. Ya lo había manifestado en ocasiones anteriores pero en el regreso al Campín hubo algo más.

Terminado el 2-1 que se logró junto a la imagen de Jhon Mario Ramírez que se extendió en el costado oriental del estadio, hasta allí llegó el DT. Se quedó parado mirándola y hablando durante varios minutos. El momento fue captado por varias fotografías que empezaron a compartirse en redes sociales. Incluso el equipo compartió una de ellas. Al final y en rueda de prensa el DT habló al respecto.

“Darle mucha fuerza a las personas que han sufrido por el fallecimiento de seres queridos, especialmente a la familia de Jhon Mario. Fuerza a todas las personas que hoy en día están en una clínica luchando contra eso, mucha fuerza. Me impactó la imagen porque estuve en el sepelio y no quise verlo en el féretro. Esa imagen me impactó. A veces uno llega al estadio y no cree que ese es Jhon Mario o que él está allá arriba”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Fui a hablar un ratico con él. Era una persona que tenía muy buena comunicación conmigo. Yo iba a la casa de él, él iba a la mía. Compartíamos ideas, trabajos. Duele no ver a una persona que tenía tanto conocimiento y tanta capacidad para estar dirigiendo no poder realizar su sueño. Le dije que lo realizara de allá arriba. Me impactó la imagen”.

La rueda de prensa de Alberto Gamero tras el 2-1 de Millonarios sobre Deportes Quindío (Dimayor)