Gamero: del “hubo cosas bochornosas”, al “no es por defender a Márquez, pero…”

El día después de la clasificación de Millonarios a la final de la Liga BetPlay, Alberto Gamero habló para Win Sports y se refirió al escándalo que se vio en el final del partido.

En ese momento la transmisión oficial del partido solo mostró una parte de lo sucedido. Se vio cómo futbolistas de Junior se fueron al lugar en el que estaba Ricardo Márquez. Hubo gritos, golpes y empujones. Luego se supo que todo había continuado en el camerino de Millonarios e incluso se revelaron nombres de los que lo habrían hecho.

Alberto Gamero, al ser consultado por el tema en entrevista en Primer Toque (Win Sports), respondió: “Me disculpo con el Fútbol Colombiano, eso no puede pasar en el fútbol colombiano. Se equivocó Millonarios, se equivocó Junior, el que se haya equivocado. Ese espectáculo en una semifinal no se puede dar. Hay que saber celebrar y saber aceptar una derrota. Hubo cosas bochornosas que no las quiero contar. Acá en nombre del fútbol colombiano pido disculpas por lo que pasó. Acuérdense del trámite de los 95 minutos y de ahí en adelante no lo miren, ni lo hablemos. Eso no puede suceder”, dijo.

Y al hablar puntualmente de Ricardo Márquez, el futbolista que habría desatado la reacción de los hombres de Junior por su festejo, dijo: “No es por defenderlo, ¿pero quién no celebra el paso a la final? No he visto su jugada y la voy a analizar. Felicito a Junior por su esfuerzo que lo demostró hasta el último minuto. Sufrimos y al final se dio el objetivo”.