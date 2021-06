El DT de Millonarios, Alberto Gamero, respondió de tal manera a las situaciones arbitrales de las que se ha quejado públicamente Gustavo Serpa, el presidente de la Junta Directiva del equipo bogotano.

Durante el mismo día en que habló el director técnico, es decir, un día antes de la final, Gustavo Serpa lo hizo en Caracol Radio. En entrevista con El VBAR aseguró: “Me parece una decisión desafortunada y no sé cuál es el interés de la comisión de poner a Carlos Betancur. Definitivamente se está afectando a Millonarios y la prueba es la designación de esos árbitros para la final”.

Sobre ese mismo tema le preguntaron a Alberto Gamero en la rueda de prensa previa a la final. “Yo soy de los técnicos que no le gusta llorar. A mí me gusta trabajar, yo no lloro. Hemos tenido inconvenientes en el torneo en el que nos ha tocado luchar con muchas cosas. Para nadie es un secreto que hemos tenido dificultad en muchos partidos con los árbitros: el caso de Barranquilla y el gol que nos anulan, y en este partido contra Junior“, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Hoy no tenemos centrales y no los tenemos por dos casos que se pueden dar: a Juan Pablo Vargas lo lesionaron y tiene un mes y medio de incapacidad. No soy de esos llorones. Espero que el árbitro que vaya mañana obre de la mejor forma. Nosotros también trabajamos, nos sacrificamos con nuestra familia para lograr un objetivo. Lo único que puedo decir es que necesitamos que el árbitro sea imparcial y que logremos que la afición y el fútbol colombiano vea un bonito partido”.