Fredy Guarín y un emotivo video que está dando vuelta en redes sociales

Luego del difícil momento que vivió Fredy Guarín tras protagonizar una riña intrafamiliar en Medellín el pasado primero de abril, apareció en redes sociales.

Este jueves, Guarín volvio a utilizar su cuenta de Instragram. Lo hizo para publicar y responder un video que le hizo un niño al jugador de Millonarios por su infortunado momento. El producto ya cuenta con más de 100.000 reporducciones.

Se trata de Miguel Ángel, al parecer, un amigo de Fredy Guarín, quien por medio de un video le expresó todo el apoyo al futbolista, quien lo posteó en su cuenta de Instagram.

“Yo sé que usted está pasando tiempos muy difíciles, tuvo problemas, pero yo sé que va a salir adelante, va a salir de estos problemas. Yo también he pasado esos momentos toda mi vida. Yo sé que usted va a salir adelante, y se va a esforzar, porque usted es un gran futbolista y un gran amigo. Yo ni siquiera me he olvidado de usted, ni siquiera un segundo, del tiempo que estuvimos y todo el tema, pero bueno, pero yo sé que usted va a salir de estos momentos tan difíciles”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fredy Guarin (@fguarin13)

La respuesta de Frady Guarín: “Gracias Migue siempre te recuerdo mucho, te quiero papito que Dios siempre nos dé esa fortaleza que necesitamos para superar cada batalla. Dios al control”.

Por ahora no se conoce con exactitud el procedimiento que estará llevando a cabo Fredy Guarín para superar la crisis por la que atraviesa. Lo que sí es cierto es que todavía no contempla la posibilidad de regresar, dentro de poco, a Millonarios, equipo con el que aún tiene contrato vigente.