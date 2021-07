Fredy Guarín rompió el silencio y confirmó su futuro con Millonarios

Luego de varias semanas de incertidumbre por su continuidad o no en Millonarios, el propio Fredy Guarín confirmó su futuro y le envió un mensaje a toda la hinchada Albiazul.

A comienzo del año fue uno de lo fichajes que más renombre tuvo en el fútbol colombiano. Sin embargo, su estado físico no fue el mejor, razón por la que se sometió a una dieta rigurosa y le costó ser parte del equipo titular.

Tiempo después, cuando ya sumaba minutos con el Embajador, protagonizó un escándalo familiar que se conoció a luz pública. Se creía que regresaría al equipo capitalino para la segunda temporada, pero no será así. El mismo Fredy Guarín confirmó su futuro por medio de un Instagram Live que tuvo casi 3.000 espectadores en vivo.

“En su momento voy a hablar, les voy a explicar porque si algo tengo es sinceridad y la verdad es que se lo merecen. Soy hincha a morir, me vi los partidos, acompañé a la banda. En su momento voy a hablar y les voy a comentar situaciones que me llevaron a terminar el contrato con Millos, son personales, Millonarios no tiene nada que ver, simplemente personales, pero bueno, en su momento lo hablaré y les explicaré. Es mejor estar bien que estar mal, estar para dar el 100% es fundamental para mí. En el momento que sentí que no estaba al cien, tomé la decisión.

Y agregó que “soy hincha. Tengo los huevos bien puestos, desde afuera, como lo hice toda mi carrera y mi vida, voy a hacerle fuerza a mi equipo”.

Finalizó diciendo que “esos que comentan que yo meto sustancias, si algo voy en contra es de eso. Veo que hablan mucha mierda por ahí y que están totalmente equivocados. Que Dios bendiga sus palabras porque hice 20 años de mi carrera y nunca llegué a tocar esas huevonadas, entonces, esos que hablan esa barbaridades, Dios bendiga sus palabras”.

Video completo de Fredy Guarín