¿Felipe Román puede seguir jugando fútbol?

Felipe Román fue diagnosticado con una miocardiopatía hipertrófica, razón por la cual se truncó su fichaje por parte de Boca Juniors.

El jugador bogotano de 25 años estalló en llanto cuando los médicos de Boca Juniors, tras una junta especial, entregaron el dictamen. Deberá regresar a Colombia, donde le harán unas nuevas valoraciones, con los especialistas que sean necesarios, de acuerdo con el reporte entregado desde Millonarios.

En el club azul se ha mantenido una especie de reserva especial, dado que siempre se aseguró haber hecho controles médicos a los jugadores, descartando cualquier tipo de problema. ¿Entonces qué pasó en el caso de Román?

En territorio argentino surgió otra versión, proveniente del diario La Nación. “Lo que trascendió es que el colombiano no era protagonista de un estudio semejante desde hace un año y medio, y las pruebas de este jueves habrían arrojado una miocardiopatía hipertrófica que podría derivar en una muerte súbita, en caso de seguir avanzando. El peligro es muy grande y en Boca no lo van a correr”.

En otras palabras, estudios como los de Boca no se le hacían al futbolista bogotano hace ya un buen tiempo. El riesgo de la situación médica es enorme para el jugador, dados los antecedentes que existen cuando los deportistas de alto rendimiento compiten en condiciones así.

¿Felipe Román puede seguir en el fútbol profesional?

De acuerdo con el diario El Tiempo, que Felipe Román siga en el fútbol es algo que aún no se puede establecer, hasta tanto no se le hagan unas nuevas pruebas, que en Argentina se descartaron porque no se contaba con más tiempo.

De las conclusiones que resulten en las nuevas valoraciones dependerá el futuro del jugador bogotano.