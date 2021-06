¿Falta de Fernando Uribe? Por eso anularon un gol de Millonarios en Barranquilla

Cuando el partido entre Junior y Millonarios estaba 3-2 y sobre el minuto 60, hubo gol de Fernando Uribe, pero no contó. El árbitro Carlos Betancur sancionó una falta.

Parecía ser el empate de Millonarios en ese momento del juego. Fernando Uribe ya había anotado en el juego y minutos antes de ese aparente doblete, Chicho Arango había puesto el 3-2 parcial. Se dio tal acción en la que uno de los goleadores del cuadro albiazul definió con categoría ante la salida de Sebastián Viera.

▶: Millonarios: Fernando Uribe sigue sumando goles

▶: ¿Algún equipo interesado en Rafael Dudamel? Vuelve a estar libre

▶: Jonathan Copete: de la despedida en Brasil, ¿al regreso a la Liga BetPlay?

Segundos después se percató que el tanto no contó. ¿Por qué? La seña del árbitro se refería a una infracción suya. ¿Hubo falta? La transmisión oficial del partido (Win Sports+) repitió la acción en la que se ve la caída de Danny Rosero en el inicio de la acción, cuando tanto él como Fernando Uribe van por el balón. Hubo un aparente toque del hombre del cuadro albiazul que provocó esa caída.

¿FUE FALTA? Si hubo falta es por algún contacto abajo con los pies de Fernando Uribe, pero la verdad es que en la repetición no se observa ninguna toma que aclare la polémica. Aparentemente no hubo nada. Solo Fernando Uribe y el defensa sabrán si hubo falta o no. Jugada dudosa. pic.twitter.com/QrcgTqrSka

— VAR Central (Andrés) 🖥 (@ElVarCentral) June 10, 2021