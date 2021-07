¡El gol de Andrés Llinás con Millonarios a Everton en la Florida Cup!

El primer gol de la Florida Cup en el partido entre Millonarios y Everton lo marcó Andrés Llinás. El zaguero del cuadro bogotano abrió la cuenta con un extraño gol de taco a los 19 minutos.

En un instante en el que Millonarios era el que más insistía en busca de la apertura del marcador, Andrés Llinás abrió el marcador. Era su segunda posibilidad frente al arco defendido por Asmir Begovic. En la primera hubo atajada del arquero bosnio que fue fichado por Everton para la temporada que está por empezar. En la segunda ya definitivamente fue gol en una acción extraña que terminó con un taconazo suyo.

Llinás wins the header and the rebound 💪 #FloridaCup pic.twitter.com/lXRBz9idet

— Florida Cup (@Florida_Cup) July 25, 2021