El gesto de Everton a Millonarios tras el partido de la Florida Cup

Terminado el juego de la Florida Cup entre Everton y Millonarios en el que James Rodríguez jugó 45 minutos, hubo un gesto del cuadro inglés hacia el colombiano a través de su cuenta en Twitter.

Millonarios hizo una publicación sobre el final del partido. “Termina la serie de penales por la Florida Cup en el Camping World Stadium con la serie 10 a 9 a favor de Everton”, informó. Y fue en ese mensaje que se dio la interacción del elenco inglés con una respuesta en la que compartió una foto del inicio del juego, con James Rodríguez u el resto de futbolistas camino al centro del campo para iniciar el partido.

El mensaje fue: “Buen juego, Millonarios. ¡Mucha suerte para el resto de la temporada! (emojis de corazón azul, apretón de manos y bandera de Colombia)”. Del lado de Everton nace ese deseo para el equipo colombiano con el que terminaron 1-1 en el duelo de la Florida Cup y al que vencieron en una serie de penaltis que llegó a los 11 cobros por equipo.

Everton y Millonarios protagonizaron el primer duelo del certamen amistoso que se disputa en territorio norteamericano. Terminó en empate y con dicho mensaje de los ingleses para el equipo bogotano que ya está en competencia. Suma 2 partidos y 2 triunfos en la Liga BetPlay, mientras que los dirigidos por Rafa Benítez recién están empezando sus trabajos de pretemporada.

Good game, @MillosFCoficial. Best of luck for the rest of your season! 💙🤝🇨🇴 pic.twitter.com/AtWa7rpJA8

— Everton (@Everton) July 26, 2021