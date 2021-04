El emotivo mensaje de Eduardo Lara para Fredy Guarín

El actual director técnico del Once Caldas, Eduardo Lara, habló acerca de los hechos por los que pasó Fredy Guarín y del proceso que viene manejando para lograr superarlo.

Son viejos conocidos, desde hace 20 años llevan una relación más allá de las canchas. Lara habla de él como si fuera su propio hijo y destaca el respeto que tuvo hacia sus compañeros y el carácter tan determinante que siempre lo ha destacado.

“Nosotros estamos en constante comunicación, no solo por lo que le acaba de suceder sino desde que estaba en Italia, China y Brasil. Lo considero uno de mis hijos predilectos. Él está haciendo las cosas correctamente, se ha encaminado en la ayuda profesional y es lo mejor que le ha podido pasar en estos momentos difíciles. Le he dicho que tenga mucha calma, tranquilidad y que sabe que estaremos siempre que lo pueda necesitar”, dijo en entrevista con AS Colombia.

El entrenador vallecaucano conoció a Fredy desde que llegó a los 14 años a trabajar con él en las Selecciones. Ahí empezó su vínculo con el jugador y sus grandes anécdotas que durante años ha coleccionado para la posteridad.

“Los valores que más se destacan de Fredy como jugador y como persona es que es un gran ser humano, un gran profesional. Un hombre que siempre respeto a sus compañeros, tiene mucho carácter, pero siempre les hablaba en el campo de forma positiva. Por eso es que la gente del fútbol le tiene gran admiración”, acotó.

Sobre la actualidad del hoy jugador de Millonarios dijo que “En estos momentos está muy bien asesorado y en buenas manos. Está esperando que pueda salir rápidamente de estos momentos difíciles. Con la inteligencia, carácter y esa fuerza de voluntad que tiene Fredy sé que lo va a lograr”, finalizó.

Por ahora el entrenador espera que cuanto antes Guarín pueda salir de esto y seguir su vida profesional como siempre la ha llevado de manera responsable e inteligente.