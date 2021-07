Cristian el ‘Chicho’ Arango, uno de los jugadores referentes en la actual nómina de Millonarios, habló su futuro deportivo y las opciones de salir del Embajador.

El atacante de 26 años de edad fue uno de los más destacados en el primer semestre de la Liga BetPlay, razón por la que se espera una importante oferta por sus servicios. Sin embargo, él mismo confirmó para el ‘Alargue, de Caracol’ que aún “no sabe nada”.

+ Millonarios hoy: ¡Respuesta de Gamero sobre Campuzano!

+ Emotivo mensaje de Felipe Román a los hinchas de Millonarios: “¡Estoy listo. Vamos por la 16!”

“Aún no sé nada, estoy enfocado en mi pretemporada, en prepararme al máximo. Ahorita estoy en Millonarios y es mi objetivo prepararme bien para poder estar a tope. Enfocado, tranquilo y bueno, que sea lo que Dios quiera, siempre pongo todo mi futuro en mano de Dios“, inició.

No obstante, dejó claro que “me gustaría volver a salir del país, me he preparado y me prepararé para ello. Hay muchas Ligas que me gustan, las de Europa no son la excepción, pero también la brasileña y la MLS me llaman la atención bastante”.

Sobre la posibilidad de jugar en otro equipo en Colombia, el jugador paisa dijo que “Soy hincha de un club acá en Colombia, (¿Atlético Nacional?) pero ahorita estoy focalizado en Millonarios y en hacer mi pretemporada bien. Luego miraremos.

También tuvo tiempo para analizar lo hecho por la Selección Colombia en Copa América. “Es sorprendente lo que puede hacer un cuerpo técnico experimentando con un equipo que recién conoce. Lo supieron llevar bastante bien, creo que hubiéramos podido merecer un poquito más, al menos jugar la final. Tenemos que prepararnos un poco más para ganar cosas grandes con la Selección”.

Finalizó diciendo: “Siempre me veré cercano selección Colombia), siempre trabajaré fuertemente para poder estar en la Selección, siempre va a ser un objetivo claro en mí”.