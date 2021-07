Con un corto mensaje, Millonarios despidió a Fredy Guarín

Luego de ser confirmado por el propio Fredy Guarín, este martes Millonarios se despidió del jugador que estuvo con el equipo en gran parte de la Liga BetPlay 2021-I.

Por medio de la redes sociales, Millonarios FC se despidió de Fredy Guarín, volante que llegó en el primer semestre del año, siendo una de las contrataciones que más emocionó a la afición del Embajador. Sin embargo, por problemas personales, el jugador prefirió dar un paso al costado y dar por terminado su contrato con el cuadro Albiazul.

“En su momento voy a hablar, les voy a explicar porque si algo tengo es sinceridad y la verdad es que se lo merecen. Soy hincha a morir, me vi los partidos, acompañé a la banda. En su momento voy a hablar y les voy a comentar situaciones que me llevaron a terminar el contrato con Millos, son personales, Millonarios no tiene nada que ver, simplemente personales, pero bueno, en su momento lo hablaré y les explicaré”, dijo Fredy Guarí por medio de un Instagram Live.

Ahora el turno fue para el Embajador: “Millonarios FC agradece a Fredy Guarín por su entrega, apoyo y amor incondicional hacia nuestra institución y camiseta. ¡Esta siempre será su casa! Le deseamos lo mejor en sus planes personales y profesionales futuros”.

