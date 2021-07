Chicho Arango: el recibimiento en Los Ángeles y lo que le queda a Millonarios

Todavía no firmó contrato con Los Angeles FC, pero a Chicho Arango ya algunos aficionados empiezan a tratarlo como jugador del club. En breve se haría oficial un fichaje con el atacante que vuelve a salir de Millonarios.

La primera vez que lo hizo fue en 2017 cuando llegó a Benfica en Portugal, nada menos. Ahora va a la MLS. Luego de jugar en Desportivo das Aves y CD Tondela, había retornado al cuadro albiazul. Tuvo varias buenas campañas por las que volvió a llamar la atención de equipos en el exterior. El que termina arreglando todo para ficharlo es Los Angeles FC en Estados Unidos. Allí ya están por presentarlo.

En la noche del miércoles se dio el arribo del atacante a territorio norteamericano. A través de la cuenta en Twitter @LAFSinFiltro se vieron las primeras imágenes de Chicho Arango en la llegada a terminar los trámites para unirse al club: “Nuestro nuevo goleador ha llegado desde Colombia”, es lo que informan junto a unas fotografías suyas junto a una pancarta con su apodo y su imagen con la camiseta del club. Él la firmó.

“Cristian “Chicho” Arango ha llegado a su nuevo hogar”, dice la cuenta partidaria de Los Angeles FC. En el club todavía no se han manifestado respecto al negocio que cerrarían adquiriendo los derechos deportivos del futbolista en un 80%. Millonarios terminaría quedándose con el 20% restante pensando en una futura negociación. Eso es algo que se confirmará a través de los clubes en su momento.

Por ahora están pendientes los exámenes médicos del atacante para formalizar el fichaje. Chicho Arango pasaría a ser el cuarto colombiano en el plantel. Se unirá a los nombres de Eddie Segura, Eduar Atuesta y Jesús David Murillo.

Nuestro nuevo goleador a llegado desde #Colombia. Cristian “Chicho” Arango ah llegado a su nuevo hogar ! 🔥 🚂 🔥 If You Are Not At The Airport, Where The Fuck You At !? @LAFCrich 👀 @jaimecamil #lafsinfiltro #wearelafc #sinmiedoalexito #lafc @LAFC @SomosLAFC pic.twitter.com/T6ffECfRsu

— LAFSinFiltro PodCast (@LAFSinFiltro) July 29, 2021