Auronplay y su reacción al enterarse que Millonarios perdió la final

El popular streamer volvió a hablar en su canal de Twitch sobre Millonarios, luego de que el equipo no lograra salir campeón de la Liga BetPlay.

Hace algunas semanas, en el mundo de Millonarios se creó un gran furor luego de que el streamer más popular de habla hispana, Auronplay, le deseara éxitos al club tras su fichaje de Fernando Uribe. El equipo le envió una caja con productos del club y desde entonces se creó un vínculo entre ambos, siendo el punto clave la gran final del fútbol colombiano de este semestre.

A lo largo de esta semana, le hicieron donaciones hablando sobre este partido entre Millonarios y Deportes Tolima, pidiéndole incluso que se inclinara a favor del cuadro de Ibagué, pero manifestó que iba con los ‘Embajadores’ hasta el final.

Sin embargo, tras el pitazo final las cosas cambiaron y manifestó que lo llegaron a insultar por el resultado del partido. En su stream de este lunes, volvió a hablar sobre Millonarios tras un par de donaciones que recibió. “Millonarios se ve que… había gente cabreada insultándome porque Millonarios no consiguió su objetivo, pero que no soy un chamán, que soy un streamer de mierda. Que no soy un viejo brujo; bueno viejo sí, pero brujo no“.

