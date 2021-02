Imagen: Olé

Medios argentinos revelan detalles acerca de la situación que vive el colombiano Andrés Felipe Román, quien tiene miocardiopatía hipertrófica.

Por esta situación médica, delicada según las explicaciones científicas que existen sobre la misma, Boca Juniors prescindió de contratar al futbolista colombiano. Millonarios afirmó que espera su arribo y proseguirá con todos los exámenes de rigor que se consideren necesarios a fin de esclarecer la real situación del jugador de 25 años.

Román estalló en llanto

Olé de Argentina contó en uno de sus informes sobre este pase frustrado, que el jugador se dio cuenta de lo que tenía en los primeros exámenes médicos practicados en territorio argentino. “Hubo una Junta Médica en Boca y, conocida la noticia de que su pase se caía, el colombiano estalló en llanto. Así fue el día más duro de su carrera”.

Ratificado el diagnóstico Boca tomó la decisión de no comprarlo. Hubo bastante solidaridad con Felipe, visitado por Miguel Russo. Hasta el presidente del club argentino se puso a disposición de ofrecer la ayuda necesaria.

Ese mismo diario avanzó acerca de la cardiopatía hipertrófica: “un enfermo de esto puede vivir controlado. Si tiene que hacer actividad, no será de esfuerzo físico. Pero si tiene que salir a caminar, cinco kilómetros a intensidad baja, no hay problema. Muchas veces se da una medicación para el corazón, para que no aumente la frecuencia cardíaca, porque si sucede el corazón consume más oxígeno”.