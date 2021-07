Alberto Gamero y la respuesta sobre fichajes para Millonarios

Desde Estados Unidos en donde está dirigiendo a Millonarios en la Florida Cup, Alberto Gamero atendió una entrevista en ESPN en la que respondió a la pregunta sobre fichajes para el equipo.

Tras jugar la final ante Deportes Tolima y empezar una nueva competencia, el plantel del cuadro albiazul cambió poco. No sumó nombres de futbolistas que no estuvieran ya en el equipo y en su lugar sí sufrió las bajas por lesión de Klíver Moreno y Émerson Rivaldo Rodríguez, además de la salida de Chicho Arango. Frente a eso a varios periodistas y algunos hinchas les surge la pregunta: ¿Van a hacer alguna contratación?

“Siempre he dicho que nosotros los técnicos nunca vamos a decir que es que no hacen falta refuerzos. Todo jugador, si es bueno, puede llegar a cualquier equipo y Millonarios no puede ser la excepción. Yo simplemente me enfoco mucho en que hay que darle más importancia a lo que tenemos. La junta directiva se ha movido, nosotros y los scouting que tenemos nos hemos movido para mirar qué podemos traer, pero pensemos que no es fácil traer un jugador ahora”, fue la primera parte de la respuesta de Alberto Gamero.

Luego agregó: “Si es un jugador colombiano, tiene que ser que no esté jugando hoy porque ninguno va a salir para venir a Millonarios. Tiene que ser un jugador que no esté jugando. Si es un extranjero, esperar a que se acomode al equipo pero repito: las puertas no están cerradas. Estamos viendo posibilidades y si vemos la posibilidad de traer un jugador que sepamos que va a adaptarse a lo que queremos, bienvenido sea”.

Así que la conclusión es clara. Así lo reiteró Alberto Gamero en el cierre de su respuesta: “Millonarios no cerró contrataciones. Si conseguimos un jugador apto para nosotros, lo vamos a traer”. Por ahora se está buscando y quedan algunos días para el cierre de las inscripciones.