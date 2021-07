Alberto Gamero y la dedicatoria del triunfo para Jhon Mario Ramírez

Millonarios comenzó con pie derecho en el segundo semestre en su visita al Deportivo Pasto y Alberto Gamero aprovechó para dedicarle el triunfo a Jhon Mario Ramírez.

La rueda de prensa de Alberto Gamero comenzó de manera muy emotiva. “En la última rueda de prensa le deseaba a Jhon Mario que se recuperara… y se nos fue. Este triunfo se lo dedico a él y a su familia, pues a pesar de que él estaba en otro equipo, siempre estaba pendiente de Millonarios. Le dedico esto a él que hoy nos mira desde el cielo“, comenzó hablando el técnico samario ante los medios de comunicación.

Sobre el trámite del juego. “Hoy ganamos un partido ante un rival duro, que nos quiso atacar, nos empató, pero siempre estuvimos seguros atrás y logramos conseguir la victoria. Nosotros hicimos una práctica de fútbol la semana pasada y los centrales Vargas y Llinás estuvieron muy seguros a pesar de el tiempo que llevaban sin jugar juntos, me mostraron un buen fútbol“.

Sobre el rival complicado como lo es Deportivo Pasto. “No es fácil venir a este estadio a proponer como lo hizo Millonarios. Los 95 minutos estuvimos presionando, atacando y buscando el resultado. Me gustó que el equipo tuvo esa intención de atacar y gracias a eso ganamos el partido“.

Finalmente, habló sobre la posible salida de Cristian Arango. “Sobre ‘Chicho’ Arango no tengo ninguna comunicación. No sé nada sobre las negociaciones. No vino hoy porque mañana (lunes) tiene una cita temprano en la embajada y si venía al partido no alcanzaba a llegar. De momento no estoy al tanto de una negociación“.