Gamero sobre la posibilidad de Teo Gutiérrez a Millonarios: “¿A quién no le gusta ese jugador?”

En los últimos días, Millonarios ha protagonizado el mercado de fichajes por varios rumores. Sin embargo, hasta el momento, nada se ha oficializado.

Todo parece listo para que se de la salida de Cristian el ‘Chicho’ Arango al fútbol de la MLS. Más exactamente a Los Ángeles FC. Faltan ajustar algunos detalles para que se de oficial el paso del delantero antiqueño al balompié de los Estados Unidos.

+ Todo listo para la salida de ‘Chicho’ Arango de Millonarios: ¡Así se dividen sus derechos!

+ Alberto Gamero y la dedicatoria del triunfo para Jhon Mario Ramírez

Ante esto, varios son los rumores que vinculan a Millonarios por el reemplazo de Arango y han sonado jugadores del calibre de Javier Reina (DIM), Yesus Cabrera (exAmérica de Cali) y el mismo Teófilo Gutiérrez (exJunior), quien no cayó bien en gran parte de la afición embajadora.

A razón de ello, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, habló para Win Sports sobre la posibilidad de reforzarse con el delantero de la Chinita. “Teo es un jugador que le interesa a todos los técnicos. Todos los técnicos queremos a los buenos jugadores y él lo es”.

Y agregó que “La verdad a mí todavía no se me ha comunicado nada sobre eso. Sí he escuchado, pero te digo algo, a Teo le interesan todos los técnicos”.